بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 04:09 م

التحقيق مع محامية معروفة في البحرين بتهمة تمجيد الإرهابي قاسم سليماني

النيابة العامة في البحرين

ذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن النيابة العامة استدعت محامية معروفة للتحقيق معها بشأن نشر عبارات على أحد وسائل التواصل الاجتماعي تمجد في شخصية الإرهابي الدولي قاسم سليماني.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المحامية وجاري استكمال التحقيقات.

ووضعت مملكة البحرين قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذي كان يقوده سليماني على قائمة الإرهاب.

وفي أبريل عام 2019، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري وفيلق القدس كمنظمات إرهابية أجنبية.

وقالت إدارة الرئيس ترامب، إن فيلق القدس قدم التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات لجماعات في الشرق الأوسط تصنّفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، بما في ذلك تنظيم حزب الله اللبناني.

وفي بيانٍ، قال البنتاغون إن سليماني "دبَّر بفعالية خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين والمجندين الأمريكيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان أن "الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وجُرح الآلاف منهم".

ويتهم قاسم سليماني بأنه مهندس العمليات الإرهابية في المنطقة بدءَ من العراق وسوريا ولبنان ومحاولات استهداف دول خليجية بالإضافة لدعم ميلشيات الحوثي في اليمن ضد الحكومة الشرعية.

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