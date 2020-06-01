هروب مصابين بفايروس كورونا في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا بعدما هربوا من عجلة إسعاف الصحة واستغاثة سائقها.



وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن عددا من ضباط ومنتسبي القوات الامنية في احدى نقاط التفيش الخارجية ( السيطرات ) محور قضاء الهندية شرقي كربلاء تمكنوا من اعتقال أشخاص مصابين بفيروس كورونا هربوا من عجلة الصحة ( الاسعاف ) التي كانت تقلهم الى الحجر الصحي.

وأوضح إن عملية اعتقال المصابين استند على استغاثة سائق عجلة الصحة بعد هروبهم.

وأضاف المصدر، أن ضابطين وثلاثة منتسبين ، ممن اعتقلوا المصابين تعرضوا للإصابة بعد ملامستهم الفارين، وتم حجر أنفسهم في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم ، خشية انتقال الفيروس الى زملائهم من القوات الامنية .



