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الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 03:24 م

كوجر: الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة

الكاظمي

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة في تجاوز الأزمة المالية.

وقال جمال كوجر في تصريح صحفي، إن "الخيارات أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تجاوز الأزمة الاقتصادية محدودة جدا، فأما ان يمضي بتحقيق الاصلاحات الحقيقية وتوفير المبالغ المالية للمواطنين، وإلا فأن مصيره لن يكون أفضل من مصير سابقه عادل عبد المهدي".

وبين أن "حكمة عبد المهدي سقطت لأن شريحة لا تتجاوز مئات الالاف ممن لم يحصلوا على تعينات نزلت الى الشارع، لكن أصحاب الرواتب في العراق يتجاوزون الستة ملايين موظف ومع عوائلهم يصل العدد الى عشرين مليون نسمة قد تضرر بحال عدم توفير الرواتب".

وأضاف كوجر، أن "الاستقطاع من الرواتب أو الادخار الاجباري، ليس الحل الأمثل، خاصة ان لدينا تجربة في اقليم كردستان كانت نتيجتها مريرة، لان حكومة الاقليم في النهاية عجزت عن تسديد المبالغ واصبحت نقطة سوداء في تاريخ حكومة الاقليم"، لافتا الى ان "مافيات الاحزاب واصحاب المليشيات والاجندات الداخلية والخارجية وسيطرة الاحزاب على المحافظات جميعها عوائق امام الكاظمي في تحقيق الاصلاحات جعلته في موقف لا يحسد عليه".

وخضع رئيس الحكومة السابق لتصاعد الضغط الشعبي الناتج من التظاهرات المستمرة منذ تشرين الأول 2019، وقدم استقالته الى البرلمان العراقي الذي صادق عليها في الأول من كانون الأول 2019.

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