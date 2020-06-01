سائرون : نرحب باي اتفاق مع واشنطن بما يضمن خروج قواتها العسكرية



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي اهمية الاستفادة من اية اتفاقية مع الولايات المتحدة ، بما يضمن خروج قواتها العسكرية من العراق .



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان البرلمان صوت على اتفاقيتي عامي 2008 و2011 مع الولايات المتحدة ،ومبدأ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات يقع على عاتق البرلمان على وفق المادة 61 من الدستور ".



وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الامريكي ، اوضح انها :" مسؤولية الحكومة وفق المادة 78 الدستورية ، وهي مسؤولة عن الجانب التنفيذي" .



واضاف :" ان القوى السياسية التي انتجت هذه الحكومة سيكون لها رأي ، والكاظمي جاد بتنظيم العلاقة بين البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل ".



وتابع المسعودي :" نحن مع الافادة من هذه العلاقة بالجانب الاقتصادي والعسكري والتعليمي ، اسوة بباقي دول العالم ، اما اذا كانت العلاقة فوقية فستسبب حرجا للقوى السياسية والبرلمان والحكومة ".



واشار الى :" ان الاغلب يريد ان تكون اية اتفاقية مقبلة تركز اساسا على خروج القوات العسكرية كما صوت البرلمان على ذلك ".



ومن المقرر ان يبدأ الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد منتصف الشهر الحالي.