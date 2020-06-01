محمود عثمان : لهذا السبب تأخر ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد

كشف السياسي الكردي محمود عثمان عن سبب تأخر ارسال اقليم كردستان وفدا عالي المستوى الى بغداد لاجراء حوارات لحل المشاكل بينهما.



وقال عثمان في تصريح صحفي : " ان تجدد الخلافات السياسية بين الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، على عدد من المواضيع في الاقليم ، انعكس على وحدة القرار الكردي حاليا".



واوضح :" ان مجلس وزراء اقليم كردستان وبرلمان الاقليم معطلان حاليا ، وبالتالي لا يوجد اتفاق بين الاحزاب الكردية على المواضيع التي ستبحث مع الحكومة الاتحادية في بغداد ".



واشار الى :" ان زيارة وفد عالي المستوى من الاقليم مرهونة بالاتفاق بين الاحزاب الكردية وحل الخلافات بينها ، وهذا الامر يحتاج الى عقد اجتماعات مكثفة بينها لحل تلك الخلافات".