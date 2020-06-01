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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 02:49 م

مركز مراقبة الإنترنت: سماء العراق فوضى في الترددات نتيجة الصراعات

الانترنت

طالب مركز مراقبة الإنترنت، اليوم الاثنين، وزارة الاتصالات بضرورة تحسين خدمة الإنترنت، مشددة على ضرورة فرض شروط على عمل الشركات ومراقبتها للخدمة.

وقال المركز في بيان، إن "على وزارة الاتصالات تطوير البنى التحتية الخاصة بالإنترنت، وتقليل أسعار الضرائب، وتقليل كلفة ايجار البنى التحتية".

وأشار إلى أنه "لابد من فتح باب الشكاوى للمواطنين للتبليغ عن سوء الخدمة المقدمة من قبل الشركات والأبراج المجهزة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم".

وتابع: "لابد أن تتوصل الوزارة لحل مع شركات الإنترنت من اجل تخفيض أسعارها المبالغ بها مقارنة بدول الجوار والتي تستغل مواطن العراقي"، داعيا "وزار الاتصالات الى انهاء مسلسل تهريب سعات الإنترنت الذي أثر بشكل واضح على خدمة الإنترنت".

 وشدد على ضرورة "الاسراع بوضع تشريعات قانونية لتنظم عمل الشركات، ووضع الية لانتشار أبراج الخدمة بشكل منتظم، كون توزيع الابراج بشكل عشوائي ادى إلى تأثر الخدمة بنسبة تتجاوز الـ50%"، موضحا ان "المعايير المعتمدة في تجهيز المواطنين والشركات بخدمة الإنترنت تفتقر إلى الأساليب الصحيحة".

 وأكد المركز أن "سماء العراق عبارة عن فوضى في الترددات نتيجة الصراعات بين أصحاب الأبراج الذين يجهزون المواطنين بالخدمة التي تسوء وتصل في أغلب الأحيان إلى أقل من 100 كيلوبايت في الثانية".

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