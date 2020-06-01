بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة وكيل وزير الموارد المائية بفايروس كورونا كوجر: الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة مسؤول محلي في ديالى يحذر : ثلاث مدن حدودية دخلت خط الزلازل مع ايران سائرون : نرحب باي اتفاق مع واشنطن بما يضمن خروج قواتها العسكرية محمود عثمان : لهذا السبب تأخر ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد مركز مراقبة الإنترنت: سماء العراق فوضى في الترددات نتيجة الصراعات العراق يرد على وكالة إيرانية: حدودنا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر موقع يكشف عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق انتحار شاب في الديوانية بحرق نفسه البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 02:08 م

العراق يرد على وكالة إيرانية: حدودنا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر

منفذ حدودي
ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، على وسائل إعلام إيرانية بشأن أنباء استئناف إيران رحلات زيارة العتبات الدينية في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، إن "وكالة أنباء فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الاغلاق في العراق، وبدورنا نؤكد ان معابرنا الحدودية مع ايران والكويت هي مغلقة بالكامل امام الحركة التجارية وحركة المسافرين".

وأضاف "سيستمر هذا الغلق حتى اشعار اخر وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار اليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية ليستنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشان المنافذ الحدودية".

وبين أن "هذا الموضوع يخضع ويخص تقدير وبيانات وزارة الصحة، وكمنافذ حدودية حريصون كل الحرص على حياة المواطن".  
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

كوجر: الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة 01 حزيران 2020 03:24 م

سائرون

سائرون : نرحب باي اتفاق مع واشنطن بما يضمن خروج قواتها العسكرية 01 حزيران 2020 03:16 م

محمود عثمان

محمود عثمان : لهذا السبب تأخر ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد 01 حزيران 2020 02:50 م

6564F04F-20D5-4CC7-B09E-5240279AC298

موقع يكشف عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق 01 حزيران 2020 02:02 م

96BF228D-5C01-4256-AEEA-B410759CC52A

انتحار شاب في الديوانية بحرق نفسه 01 حزيران 2020 01:58 م

irq_461855274

البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى 01 حزيران 2020 01:54 م

4de7727ca1

نائب: الكاظمي مُلزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بإختيار المرشحين 01 حزيران 2020 01:51 م

رواتب-2

خبير: رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة اضحت تستنزف اموال الموازنة السنوية 01 حزيران 2020 01:29 م

التعليقات