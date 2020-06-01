العراق يرد على وكالة إيرانية: حدودنا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر

ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، على وسائل إعلام إيرانية بشأن أنباء استئناف إيران رحلات زيارة العتبات الدينية في العراق.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، إن "وكالة أنباء فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الاغلاق في العراق، وبدورنا نؤكد ان معابرنا الحدودية مع ايران والكويت هي مغلقة بالكامل امام الحركة التجارية وحركة المسافرين".



وأضاف "سيستمر هذا الغلق حتى اشعار اخر وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار اليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية ليستنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشان المنافذ الحدودية".



وبين أن "هذا الموضوع يخضع ويخص تقدير وبيانات وزارة الصحة، وكمنافذ حدودية حريصون كل الحرص على حياة المواطن".

