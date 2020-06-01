موقع يكشف عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق









كشف موقع “ العراق الأخضر” المعني بالبيئة، ، عن وجود نحو 25 مليون لغم من مخلفات الحروب التي شهدها العراق، مشيرا الى ان اكثر الالغام في الاشرطة الحدودية.

ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الصحة قوله، إن “وزارة الصحة والبيئة لا تمتلك ارقام دقيقة عن عدد الألغام الموجودة، لفقدان وثائق الحروب للجيش في 2003 وكذلك عدم وجود احصاء بذلك“.

وأضاف المصدر، ان “الارقام التقريبية او التي جمعت من خلال تصريحات وسائل الإعلام تقدر بوجود 25 مليون لغم في العراق”، مبينا أن “هذه الالغام هي مخلفات العراقية الايرانية وحرب 2003 وتحرير المناطق من تنظيم داعش الارهابي.

واشار الى ان “اكثر هذه الالغام موجوده في الاشرطة الحدوية مثل محافظات المثنى والبصرة وميسان، وكذلك في المدن المحررة مثل الموصل والرمادي.