بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 01 حزيران 2020 01:54 م

البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى

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البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى




اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي :" ان المساس برواتب الموظفين  امر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به مطلقا ، ولن نقبل بتخفيض او استقطاع اي مبلغ من الرواتب لانه ليس الحل ، وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى وهي كثيرة".

وقال  البعيجي:" ان البدائل كثيرة منها ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك وشركات الهاتف النقال وايرادات اخرى،  على الحكومة ان تتعامل معها بحزم بعيدا عن رواتب الموظفين التي تعتبر خطا احمر  ".

واضاف :" اننا نستغرب ارسال الحكومة مبلغ ٤٠٠ مليار دينار الى اقليم كردستان ، ونحن نعيش ازمة خانقة بالرغم من ان الاقليم لم يصدر برميل نفط واحدا  الى المركز ولم يسلم ايرادت المنافذ الحدوية ايضا والحكومة تتجه الى تخفيض رواتب الموظفين".

وتساءل:" الم يكن الاجدر بالحكومة التعامل بحزم مع الاقليم حتى يسلم النفط والمنافذ الحدودية الى المركز ، ام نسلم ثروات محافظات الجنوب ونستقطع رواتب الموظفين حتى نسلمها الى حكومة الاقليم ، وبالتالي هذا الامر مستغرب وعلى الحكومة الاتحادية توضيح مايحصل لانه من غير الممكن القبول بهذا الامر ولن نسمح باستقطاع الرواتب وتسليم ثروات محافظاتنا الى حكومة اقليم كردستان وهي تمتنع عن تسليم  ايرادات نفطها ومنافذها الحدودية الى الحكومة الاتحادية.
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