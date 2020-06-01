لاكازيت نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم آرسنال الإنجليزي، ألكسندر لاكازيت، رد على اهتمام إنتر ميلان بالحصول على خدماته، تحسبا لرحيل مهاجم الأخير، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



وينتهي عقد لاكازيت مع آرسنال في 2022، لكنَّه لم يكن لاعبًا أساسيًا بصفوف الفريق اللندني، منذ قدوم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.



ويسعى إنتر ميلان، لتعويض رحيل مارتينيز، بعدما أكد عدم ممانعته في التخلي عن المهاجم، لبرشلونة، إذا دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغة قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنَّ لاكازيت رفض فكرة الانتقال إلى إنتر ميلان، مفضلاً القتال على مكان له في خطط المدرب أرتيتا.



وسجل لاكازيت قبل فترة التوقف الحالية، 9 أهداف إضافة لـ3 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، خلال الموسم الحالي، علمًا بأنه انضم للفريق العام 2017 قادما من ليون مقابل 46.4 مليون جنيه إسترليني.



