خبير: رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة اضحت تستنزف اموال الموازنة السنوية









اكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ :" ان رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة اضحت تستنزف الموارد وتلتهم الجزء الاكبر من اموال الموازنة السنوية ، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، جراء تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا ".



وقال الصائغ ،:" هناك معالجات لتقليص الانفاق الذي يؤدي الى الهدر في موازنة الدولة ، وليس كما يعتقد البعض ان رواتب الموظفين والمتقاعدين هي السبب ، وان كان عددهم كبيرا ، فهذا ليس ذنب الموظف او المتقاعد، بل هو نتيجة حتمية لسوء ادارة الدولة خلال المدة السابقة ولايفترض ان يتحمل المواطن عبء ذلك".



واضاف :" على الحكومة الغاء امتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة لجميع العاملين في الرئاسات الثلاث، لغاية مدير عام ، بضمنها امتيازات النواب وكذلك تقليص الرواتب لغاية 70 بالمئة وحمايات الوزراء ووكلائهم والنواب مع الغاء حمايات المستشارين والمدراء العامين".



كما دعا الى :" الغاء التخصيصات الاضافيه للرؤساء الثلاثة وللمستشارين وتقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة والغاء هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء ودمج الوقفين السني والشيعي في هيئة واحدة ، وترشيق عدد العاملين فيها والغاء الهيئة التنسيقية للمحافظات، فضلا عن مراجعة بعض القوانين بالاتفاق مع البرلمان للاسراع بأقرارها بشأن الغاء بعض الهيئات غير النافعه للمجتمع والغاء القوانين التي تمنح امتيازات لبعض المواطنين على حساب الاخرين".