نائب :الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع الكاظمي بشان الحقائب الوزارية الشاغرة







اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن الجنابي ، ان الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع رئيس الوزراء لغرض تسمية مرشحي الحقائب الوزارية السبع الشاغرة" ، مشيرا الى عدم حسم الملف حتى الان.



وقال الجنابي :" ان بعض الكتل تصر على تقديم مرشحين غير مؤهلين او عليهم مؤشرات ، للحقائب الوزارية وهذا ما يمنع حسم الملف لكون الكتل الوطنية تمنع تمرير اسماء عليها مؤشرات سلبية"، مبينا :" ان تيار الحكمة ، كان ومازال موقفه ثابتا من تشكيل الحكومة ولم يتدخل في تشكيلها سواء في الترشيح او الاختيار ، انما موقفه كان مع تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة تلبي تطلعات الشعب وتحقق مطالب المتظاهرين المشروعة".



مت جانبه قال النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري،:" ان هناك اسبابا عدة ادت الى تأخر حسم الوزارات الشاغرة التي كان من المقرر حسمها قبل عيد الفطر المبارك".



واضاف العميري :" ان اصرار بعض الكتل على بعض المرشحين ، لاسيما لوزارتي النفط والخارجية ، ادى الى تفاقم الخلافات وتأجيل حسم هذا الملف" ، لافتا الى :" ان حقيبة النفط منحت الى محافظة البصرة ونواب المحافظة الى الان لم يتمكنوا من تقديم مرشح يحظى بمقبولية عالية، فيما تصر الكتل الكردية على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية ، بالرغم من رفضه من قبل اغلب الكتل النيابية ،ما جعل هاتين الوزارتين المهمتين شاغرتين حتى الان".