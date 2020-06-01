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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 01 حزيران 2020 01:26 م

نائب :الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع الكاظمي بشان الحقائب الوزارية الشاغرة

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نائب :الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع الكاظمي بشان الحقائب الوزارية الشاغرة



 اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن الجنابي ، ان الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع رئيس الوزراء لغرض تسمية مرشحي الحقائب الوزارية السبع الشاغرة" ، مشيرا الى  عدم حسم الملف حتى الان.

 وقال الجنابي :" ان بعض الكتل تصر على تقديم مرشحين غير مؤهلين او عليهم مؤشرات ، للحقائب الوزارية  وهذا ما يمنع حسم الملف لكون الكتل الوطنية تمنع تمرير اسماء عليها مؤشرات سلبية"، مبينا :" ان تيار الحكمة ، كان ومازال موقفه ثابتا من تشكيل الحكومة ولم يتدخل في تشكيلها سواء في الترشيح او الاختيار ، انما موقفه كان مع تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة تلبي تطلعات الشعب وتحقق مطالب المتظاهرين المشروعة".

مت جانبه قال   النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري،:"  ان هناك اسبابا  عدة ادت الى تأخر حسم الوزارات الشاغرة التي كان من المقرر حسمها قبل عيد الفطر المبارك".

واضاف  العميري :" ان اصرار بعض الكتل على بعض المرشحين ، لاسيما لوزارتي النفط والخارجية ، ادى  الى تفاقم الخلافات وتأجيل حسم هذا الملف" ، لافتا الى :" ان حقيبة النفط منحت الى محافظة البصرة ونواب المحافظة الى الان لم يتمكنوا من تقديم مرشح يحظى بمقبولية عالية، فيما تصر  الكتل الكردية على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية ، بالرغم من رفضه من قبل اغلب الكتل النيابية ،ما جعل هاتين الوزارتين المهمتين شاغرتين حتى الان".
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