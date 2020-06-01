

اعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل واصابة اربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة في مخمور .



وقالت في بيان ان انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى فوج مغاوير الفرقة ١٤ خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ادى الى مقتل جنديين وجرح إثنين آخرين.