اعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل واصابة اربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة في مخمور . وقالت في بيان ان انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى فوج مغاوير الفرقة ١٤ خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ادى الى مقتل جنديين وجرح إثنين آخرين. Copy أخبار متعلقة مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين بانفجار بمخمور إصابة 3 جنود بانفجار في بغداد مقتل واصابة خمسة عسكريين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين مقتل واصابة ستة جنود بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل