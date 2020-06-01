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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 01:17 م

النقل تعلن إعادة 151 عراقياً و3 جثامين من الهند ضمن رحلة استثنائية

كورونا

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل عن وصول 151 مواطناً عراقياً وثلاثة جثامين قادمين من الهند ضمن رحلة استثنائية مباشرة نفذتها طائرات الناقل الوطني إلى مطار بغداد الدولي.

وبينت الوزارة في بيان، أن هذه الرحلة انطلقت استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر بعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة والتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف إنسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا عالمياً.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوافدين على متن هذه الرحلة خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة الصحة العراقية المتواجدة في مطار بغداد الدولي فضلا عن تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب اللوائح المعتمدة عالمياً.

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