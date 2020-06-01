وزير الدفاع: الكاظمي أجل حسم ملف مرشحي رئاسة أركان الجيش

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاثنين، وجود ثلاثة ضباط برتبة فريق ركن يتنافسون لتولي منصب رئيس أركان الجيش، مشيراً إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قرر تأجيل حسم الملف لحين الانتهاء من اكمال وزارته.

وقال عناد في لقاء متلفز، إنه تربطني علاقة قربة بأحمد الجبوري "أبو مازن" القيادي في اتحاد القوى الا أنه لم يرشحني للمنصب بل تم اختياري من بين مجموعة من الأسماء المرشحة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن هنالك ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش، وهم عبد الأمير الشمري وعبد الأمير رشيد يار الله وعبد الأمير الزيدي.



وأشار وزير الدفاع إلى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قرر التريث بمسألة حسم المنصب المذكر، لما بعد الانتهاء من حل ملف الوزارات المتبقية في الحكومة.



