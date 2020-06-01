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الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 12:09 م

إصابة 5 إعلاميين مصريين بفايروس كورونا

اعلامين مصريين

أصيب 5 إعلاميين مصريين بفايروس كورونا، فقد أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت آية: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، أبلغكم بالخبر لأنني أولا محتاجة دعواتكم الصادقة التي من القلب، وثانيا أنا واثقة أن ربنا سيرزقني الشفاء قريبا جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وأعود لأحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

وفي الأثناء، أكدت مصادر إعلامية موثوقة، إصابة المذيعة التلفزيونية المصرية الشهيرة، ريهام السهلي، بالفيروس التاجي.

وذكرت مصادر بقناة "إكسترا نيوز"، أن مقدمة برنامج "المواجهة" الإعلامية ريهام السهلي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أنه جرى نقل السهلي إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة لتلقي العلاج عقب إصابتها بكورونا في إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ظهرت عليها بعض الأعراض.

وأصيبت أيضا المذيعة بالقناة الأولى المصرية إلهام نمر بالفيروس، وأكد مقربون منها أن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.

كما أكد مقرّبون من مقدم البرامج بإذاعة "نغم إف إم" عمرو صلاح إصابة الأخير بالفيروس.

وأصيبت أيضا بفيروس كورونا المستجد المذيعة براديو "drn" داليا أبو عمر.

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