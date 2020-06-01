الأزمة البرلمانية: نتوقع زيادة في أعداد المصابين بالوباء.. ووزير الصحة: أزمة كورونا حرب وجود

توقعت خلية الأزمة البرلمانية، الأزمة زيادة في أعداد المصابين بالوباء، بينما أكد وزير الصحة، حسن التميمي، أن أزمة كورونا بمثابة حرب وجود يعتمد الانتصار فيها على وعي المواطن.

وقال الناطق الرسمي لخلية الأزمة فالح الزيادي، إن "عدم اكتراث المواطنين وعدم ضبط سلوكياتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي؛ كلها عوامل ساعدت في ظهور موجة ثانية للمرض وزيادة عدد الاصابات بشكل غير مسبوق".

وأضاف: "نتوقع أن تشهد الايام المقبلة زيادة في أعداد المصابين بالمرض".

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إن "حظر التجوال الشامل سيكون مشدداً، وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني وحملات للتوعية"، مثنياً على جهود جميع وسائل الاعلام باعتبارها "الظهير القوي للجيش الابيض في مواجهة الجائحة من خلال ترسيخ الوعي لدى المواطن".

وأشار التميمي إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة اجراءات جديدة تنفذها مع اجراءات الحظر الصحي، منها دعوة وسائل الإعلام والفضائيات العراقية إلى تخصيص ما لا يقل عن 25 بالمئة من بثها اليومي للتوعية الصحية بشأن الفيروس.

فضلا عن اعتماد الاخبار الصادرة من المصادر الرسمية فقط، والابتعاد عن الاخبار المضللة للواقع، علاوة على اشراك ملاكات الوزارة في سيطرات مداخل ومخارج المدن.

فضلا عن نقاط التفتيش التي تطبق الحظر الصحي داخل بغداد والمحافظات، وضرورة الزام الانشطة التجارية واصحاب المواد الغذائية باتباع الارشادات الصحية الوقائية التي عممتها الوزارة عليهم".

ولفت التميمي إلى "استمرار حملات الفحص الوبائي الميداني من قبل الملاكات الصحية في الوزارة، وخصوصا في المناطق التي تزايدت فيها اعداد الاصابات، مطالبا رجال الدين وشيوخ العشائر ومشاهير الرياضة والفن بممارسة دورهم التوعوي كلا بحسب موقعه".