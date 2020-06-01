بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة وكيل وزير الموارد المائية بفايروس كورونا كوجر: الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة مسؤول محلي في ديالى يحذر : ثلاث مدن حدودية دخلت خط الزلازل مع ايران سائرون : نرحب باي اتفاق مع واشنطن بما يضمن خروج قواتها العسكرية محمود عثمان : لهذا السبب تأخر ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد مركز مراقبة الإنترنت: سماء العراق فوضى في الترددات نتيجة الصراعات العراق يرد على وكالة إيرانية: حدودنا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر موقع يكشف عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق انتحار شاب في الديوانية بحرق نفسه البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 11:29 ص

مدرب الناشئين : التدريبات والاجتماعات مع اللاعبين مستمرة .. عن بعد

عماد محمد

اكد عماد محمد مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم :" ان التدريبات والاجتماعات عن بعد مستمرة مع اللاعبين منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن ".

 وقال محمد في تصريح صحفي :" ان الجهاز الفني عمل على جمع التدريبات المتواصلة منذ ثلاثة اشهر على اقراص مدمجة ، وستقدم االى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل".، مبيناً :" ان التدريبات مستمرة يومياً، وكذلك المحاضرات الفنية والتوعوية مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني المساعد عن بعد".

واشار  الى :" ان جميع اللاعبين يطبقون التدريبات اليومية في منازلهم بحذافيرها تحت اشراف المدربين، مع الالتزام بقرارات خلية الاازمة الصحية بعدم التواجد في الاماكن والملاعب المكتظة".

واوضح :" ان التدريبات عنوانها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وابعادهم قدر الامكان عن التجمعات، ليكونوا بجاهزية تامة في حال عودة التدريبات الجماعية ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-بديالى

إصابة وكيل وزير الموارد المائية بفايروس كورونا 01 حزيران 2020 03:30 م

ديالى

مسؤول محلي في ديالى يحذر : ثلاث مدن حدودية دخلت خط الزلازل مع ايران 01 حزيران 2020 03:17 م

الانترنت

مركز مراقبة الإنترنت: سماء العراق فوضى في الترددات نتيجة الصراعات 01 حزيران 2020 02:49 م

صحة-بابل

صحة بابل: تسجيل حالة وفاة بكورونا لامرأة مسنة 01 حزيران 2020 01:24 م

كورونا

النقل تعلن إعادة 151 عراقياً و3 جثامين من الهند ضمن رحلة استثنائية 01 حزيران 2020 01:17 م

صحة الديوانية

صحة الديوانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا 01 حزيران 2020 12:26 م

يحيى المحمدي

اتحاد القوى لاينفي ولا يؤكد ..ما حقيقة اصابة النائب ليث الدليمي بكورونا ؟ 01 حزيران 2020 11:26 ص

وزارة النفط

النفط : وفرنا خزينا كافيا من الوقود لمحطات الكهرباء 01 حزيران 2020 11:22 ص

التعليقات