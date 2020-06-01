مدرب الناشئين : التدريبات والاجتماعات مع اللاعبين مستمرة .. عن بعد



اكد عماد محمد مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم :" ان التدريبات والاجتماعات عن بعد مستمرة مع اللاعبين منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن ".



وقال محمد في تصريح صحفي :" ان الجهاز الفني عمل على جمع التدريبات المتواصلة منذ ثلاثة اشهر على اقراص مدمجة ، وستقدم االى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل".، مبيناً :" ان التدريبات مستمرة يومياً، وكذلك المحاضرات الفنية والتوعوية مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني المساعد عن بعد".



واشار الى :" ان جميع اللاعبين يطبقون التدريبات اليومية في منازلهم بحذافيرها تحت اشراف المدربين، مع الالتزام بقرارات خلية الاازمة الصحية بعدم التواجد في الاماكن والملاعب المكتظة".



واوضح :" ان التدريبات عنوانها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وابعادهم قدر الامكان عن التجمعات، ليكونوا بجاهزية تامة في حال عودة التدريبات الجماعية ".



ف.ا