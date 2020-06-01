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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 11:26 ص

اتحاد القوى لاينفي ولا يؤكد ..ما حقيقة اصابة النائب ليث الدليمي بكورونا ؟

يحيى المحمدي

لم ينف اتحاد القوى العراقية ولم يؤكد في الوقت ذاته ، الانباء التي تحدثت عن اصابة النائب عنه ليث الدليمي بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم التحالف، النائب يحيى المحمدي في تصريح صحفي :" لغاية الآن لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة ورسمية باصابة النائب ليث الدليمي بفايروس كورونا، لكن هذا الفايروس منتشر ويصيب المسؤول و المواطن البسيط، ولا نستبعد وجود هكذا اصابة".

ونشرت مواقع تواصل اجتماعي ، في وقت سابق، انباء تحدثت عن اصابة النائب عن تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، بفايروس كورونا، وحجره في احد فنادق مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار.

ف.ا
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