اتحاد القوى لاينفي ولا يؤكد ..ما حقيقة اصابة النائب ليث الدليمي بكورونا ؟



لم ينف اتحاد القوى العراقية ولم يؤكد في الوقت ذاته ، الانباء التي تحدثت عن اصابة النائب عنه ليث الدليمي بفايروس كورونا.



وقال المتحدث باسم التحالف، النائب يحيى المحمدي في تصريح صحفي :" لغاية الآن لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة ورسمية باصابة النائب ليث الدليمي بفايروس كورونا، لكن هذا الفايروس منتشر ويصيب المسؤول و المواطن البسيط، ولا نستبعد وجود هكذا اصابة".



ونشرت مواقع تواصل اجتماعي ، في وقت سابق، انباء تحدثت عن اصابة النائب عن تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، بفايروس كورونا، وحجره في احد فنادق مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار.



ف.ا