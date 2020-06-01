النفط : وفرنا خزينا كافيا من الوقود لمحطات الكهرباء



اكدت وزارة النفط توفير خزين كاف من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.



وقال وكيل وزارة النفط كريم حطاب في تصريح صحفي :" ان الوزارة تتواصل يومياً مع الجهات الفنية في وزارة الكهرباء لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة في عموم البلاد، اضافة الى عقد اجتماع لغرفة العمليات المشتركة اسبوعيا بهدف التنسيق والمتابعة لتلبية احتياجات الكهرباء من انواع الوقود".



واضاف حطاب :" ان وزارة النفط عملت على تعظيم الخزين الستراتيجي لوزارة الكهرباء من انواع الوقود طيلة الفترة الماضية للحيلولة دون وجود نقص ، فضلاً عن العمل على توفر زيت الغاز والمشتقات الاخرى بالقرب من محطات التوليد".



ف.ا