سائرون : مجلس النواب "ميت سريريا" والحلبوسي هو المسؤول



وصف جمال فاخر النائب عن تحالف"سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مجلس النواب بأنه "ميت سريرياً"، محملاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك .



وقال فاخر في تصريح صحفي :" ان رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن تعطيل عمل مجلس النواب وجعله ميت سريرياً"، مضيفاً :" ان تعطيل عمل المجلس يعتبر مخالفة قانونية وشرعية واخلاقية ونكثاً بالقسم الذي اديناه أمام الله والشعب بأن نكون عيناً ساهرة لحماية الشعب العراقي وارضه وسمائه وان نؤدي واجباتنا باخلاص".



وتابع :" ان العراق يمر بازمات امنية واقتصادية وصحية، بحاجة الى عمل مستمر ومكثف لايجاد حلول لها ".



ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاسراع باجراء الانتخابات المبكرة، لان العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي .



ف.ا