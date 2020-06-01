خبير قانوني : مجلس النواب خالف الدستور بقانون الانتخابات !



اكد الخبير القانوني علي التميمي ان مجلس النواب خالف عددا من فقرات الدستور بقانون الانتخابات الجديد.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان قانون الانتخابات ، الذي تم تشريعه منذ ستة اشهر ، جاء بدوائر متعددة في خطوة ايجابية ، لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان الى رئيس الجمهورية وهذا يخالف مادتي الدستور ٦١ و٧٣ والمادة ١٣٥ من نظام البرلمان الداخلي"، لافتا الى :" ان عدم ارساله لرئاسة الجمهورية يوجب التحرك للطعن بذلك امام المحكمة الاتحادية ".



واضاف :" ان عدم ارسال القانون سيعرقل الانتخابات القادمة ، ويؤخرها عن الموعد الذي تسعى الى تحديده الحكومة باقل من عام "، مبينا :" ان قانون الانتخابات يجب ان يتضمن فقرة لتعيين قضاة لمراقبة الانتخابات لتحقيق انتخابات نزيهة وخالية من التزوير".



ف.ا