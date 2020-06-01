نائب : ضغوط على الكاظمي للحصول على مناصب ومنع فتح ملفات فساد



كشف نائب عن كتلة الحكمة النيابية، عن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضغوط سياسية من اجل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية، ومنعه في الوقت ذاته من فتح ملفات فساد موجودة لدى هيئة النزاهة.



وقال النائب علي البديري في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعرض ، منذ تشكيل حكومته ، الى مضايقات وضغوط سياسية من قبل الاحزاب من اجل الحصول على مناصب في الدولة ومكاسب شخصية ".



واضاف البديري :" ان الاحزاب السياسية تتحدث عبر وسائل الاعلام بشكل يختلف عن حديثها عبر الكواليس السياسية ، من خلال مطالبتها الكاظمي بالحصول على مناصب ومكاسب شخصية ".



واشار النائب، الى :" ان الاحزاب السياسية تضغط اليوم على رئيس الوزراء لمنعه من فتح ملفات الفساد الموجود اغلبها لدى هيئة النزاهة ".



ف.ا