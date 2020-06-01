حقوق الانسان النيابية تدعو لتنفيذ خطة طويلة الامد لمواجهة كورونا



دعت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب ، الى وضع خطة مدروسة طويلة الأمد لمواجهة جائحة كورونا وضمان عدم تعطيل الحياة العامة ومصالح المواطنين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة .



وحثت رجب في بيان خلية الأزمة والسلامة الوطنية على اعتماد سياسة مدروسة طويلة الأمد بعد انتهاء الحظر الشامل لمواجهة جائحة كورونا تضمن عدم تعطيل الحياة العامة ومصالح المواطنين والبدء بحملة توعية واسعة وإلزام المواطنين بإجراءات الوقاية والنظر بخصوصية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم، ".



وأشارت الى " أهمية التعاطي بشكل خاص مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير رعاية كاملة لهم بسبب الإعاقة التي تعرضوا لها مقارنة مع الأشخاص العاديين والتمييز بينهم على اساس انساني ومهني وفق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون العراقي ومراعاة ظروفهم الصعبة ".



ف.ا