حكومة إقليم كردستان: مستعدون للتعاون مع بغداد لحل الملفات العالقة وفق الدستور





أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل ، أن حكومة الإقليم مستعدة للتعاون مع بغداد لحل الملفات العالقة وفق الدستور.



وقال عادل في مؤتمر صحفي " قصدنا بغداد في بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا سليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه " كان هناك أطار تفاهم مشترك بين الطرفين في ظل حكومة عادل عبد المهدي".



وأوضح "الآن في حكومة مصطفى الكاظمي نتطلع أن تكون هناك تفاهمات جيدة من قبله"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كردستان على استعداد أن تتفق مع الحكومة المركزية في مايتعلق بالملفات العالقة وبضمنها الموازنة، ولكن في إطار الدستور والحقوق الدستورية لحكومة إقليم كردستان ومواطنيه".



ف.ا