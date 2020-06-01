نائب: الأزمة الإقتصادية مفتعلة والأموال تدار من الاحزاب وفصائلها المسلحة



اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، ان الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العراق مفتعلة، وان الاحزاب السياسية وفصائلها المسلحة هي من تدير الأموال.



وقال كوجر ان العراق مازال في منطقة الأمان لكن الأزمة الإقتصادية مازالت قائمة بسبب الإعتماد على النفط بشكل كبير وإنهيار القطاع بفعل وباء كورونا، مبيناً ان البلد بحاجة الى اصلاحات اقتصادية لمنع الذهاب نحو الاقتراض الخارجي.



وحذر كوجر، من حدوث كارثة بالإقتصاد الريعي بسبب غياب التخطيط الحكومي، مؤكداً ان الفساد تسبب بتبديد الثروات ويجب ايجاد حلول عاجلة لمنع الانهيار الاقتصادي.



ف.ا