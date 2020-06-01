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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 10:21 ص

الدهلكي يدعو الكاظمي الى حسم ملفي السجناء والمغيبين

رعد الدهلكي


دعا رئيس  لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية والمهجرين البرلمانية   رعد الدهلكي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للايفاء بوعده في حسم ملف المغيبين ومعالجة قضية السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال الدهلكي في بيان صحفي  ان هناك  " الاف المواطنين من ابناء المحافظات المحررة ذات الغالبية السنية  ممن غيبوا قبل اربعة اعوام بذريعة التدقيق الامني ولم يطلق سراحهم او يعرف مصيرهم منذ تلك الفترة"، داعيا الكاظمي الى  ان يرسخ الثقة بحكومته باجراءت صارمة وحاسمة  لمعرفة مصير المغيبين  ومحاكمة المجرمين".

واضاف ان "الكاظمي وعد باعادة هيبة الدولة وحسم هذا الملف لان عوائلهم ما زالت تنتظر لمعرفة هل هم احياء ام تم الغدر بهم من تلك المليشيات الارهابية"، منوها  الى اننا "حتى اللحظة لم نر اي اجراءات فعلية على الارض لمعالجة هذا الملف الانساني المهم".

واكد الدهلكي، اهمية اصدار الحكومة عفوا  عاما بالتنسيق مع مجلس النواب عن السجناء ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ووشاية المخبر السري في ظل ارتفاع معدل الاصابات بوباء كورونا والخشية من حصول اصابات داخل السجون ما ينذر بكارثة صحية تتحمل تبعاتها الحكومة والمعنيين عن ملف السجون".

ف.ا
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