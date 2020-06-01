الكاظمي يؤكد أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني





اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني في ظل تعرّض العراق والعالم أجمع لجائحة كورونا. .



واكد الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني أهمية وعي المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية، حيث يعدّ الركن الأساس في مكافحة انتشار الوباء، والعامل الحاسم في الحدّ الفعّال من انتشار رقعة الإصابات.



وناقش المجلس ضمن جدول أعماله، إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال في بغداد والمحافظات، في ظل تصاعد أعداد الإصابات بشكل مختلف عن السابق، وسبل الارتقاء والتكامل في الأداء بين دوائر وزارة الصحة وباقي أجهزة الدولة المكلّفة بالتصدي للجائحة.



ف.ا