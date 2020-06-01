البرلمان يستانف بعد غد الاربعاء عقد جلساته

يستانف مجلس النواب بعد غد الاربعاء عقد جلساته . وقال مصدر برلماني ان المجلس سيناقش عددا من القوانين المدرجة على جدول اعماله. ف.ا Copy أخبار متعلقة نائب : جلسات البرلمان بعد العيد .. واولوية المناقشة للموازنة وقانون النفط والغاز نائب عن سائرون يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته مائة وثلاثون نائبا يطالبون الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان نائب: البرلمان سيستأنف جلساته بعد العيد بمناقشة ثلاثة قوانين مهمة الحلبوسي: عقد جلسة البرلمان غد لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لرئاسة مجلس النواب غدا