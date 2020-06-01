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الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 10:16 ص

البرلمان يستانف بعد غد الاربعاء عقد جلساته

البرلمان العراقي

 يستانف مجلس النواب بعد غد  الاربعاء  عقد جلساته  .

وقال مصدر برلماني  ان المجلس  سيناقش  عددا من القوانين المدرجة على جدول اعماله.

ف.ا
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