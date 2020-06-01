بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة وكيل وزير الموارد المائية بفايروس كورونا كوجر: الكاظمي في موقف "لا يحسد عليه" وخياراته محدودة مسؤول محلي في ديالى يحذر : ثلاث مدن حدودية دخلت خط الزلازل مع ايران سائرون : نرحب باي اتفاق مع واشنطن بما يضمن خروج قواتها العسكرية محمود عثمان : لهذا السبب تأخر ارسال وفد اقليم كردستان الى بغداد مركز مراقبة الإنترنت: سماء العراق فوضى في الترددات نتيجة الصراعات العراق يرد على وكالة إيرانية: حدودنا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر موقع يكشف عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق انتحار شاب في الديوانية بحرق نفسه البعيجي :المساس برواتب الموظفين امر مرفوض وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 10:13 ص

طبيب إيطالي: فايروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

كورونا

أكد الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانجريلو، أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وقال زانجريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".

وأضاف لمحطة "آر.إيه.آي" التلفزيونية الإيطالية "المسحات التي اخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 33415 شخصا منذ ظهور التفشي في 21 فبراير شباط. وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات وتبلغ 233019.

لكن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل مستمر في مايو أيار وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.

وقال زانجريلو، إن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان.

وقال "علينا أن نعود كبلد طبيعي. على أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد".

ودعت الحكومة إلى توخي الحذر قائلة إن إعلان النصر ما زال بعيدا.

وقالت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة في بيان "بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس ... أدعو الذين يدعون تأكدهم من ذلك لعدم إرباك الإيطاليين".

وأضافت "بدلا من ذلك علينا أن ندعو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لاكازيت

لاكازيت نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان 01 حزيران 2020 01:48 م

اعلامين مصريين

إصابة 5 إعلاميين مصريين بفايروس كورونا 01 حزيران 2020 12:09 م

هيام طعمة

وفاة الممثلة السورية هيام طعمة في هولندا 01 حزيران 2020 11:34 ص

بول بوجبا

تطور جديد بشأن رحيل الفرنسي بول بوجبا عن مانشستر يونايتد 01 حزيران 2020 11:16 ص

التمثال

بالصورة.. نحات عراقي يجسد أشهر الملوك السومريين 31 أيار 2020 11:27 ص

محمد قاسم

نجاة لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم من حادث مروع بالنجف 31 أيار 2020 09:41 ص

safe_image

مدافع أسود الرافدين يرفض عرضا احترافيا في الهند 30 أيار 2020 10:44 ص

safe_image

علي عدنان ينافس على لقب أفضل لاعب آسيوي في الكالتشيو 30 أيار 2020 10:39 ص

التعليقات