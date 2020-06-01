كردستان تعلن حظرا شاملا للتجوال لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، حظرا شاملا للتجوال لمدة أسبوع بعد تصاعد حدة الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب بيان لداخلية الإقليم، فإن الحظر بين محافظات الاقليم يبدأ من منتصف ليل ٣١/٥ لغاية منتصف ليل ٦/٦، بينما يبدأ الحظر بين المدن من يوم غد الساعة السادسة مساءً ولغاية منتصف ليل 6 حزيران.

وتضمنت إجراءات الحظر بحسب البيان، "تعليق الدوام الرسمي، اغلاق جميع الاماكن باستثناء الصيدليات والأفران، فتح العلوات مع السماح فقط ببيع الخضروات في سيارات متنقلة داخل الاحياء السكنية، ايقاف الترخيص الالكتروني-الخاص بالتنقل بين المحافظات- من الساعة الثامنة صباحاً ليوم غد الاثنين، اغلاق المعابر الحدودية والمطارات أمام المسافرين لغاية 6 /6، اغلاق جميع المساجد والجوامع ودور العبادة".



وتوعدت داخلية كردستان بمساءلة قانونية لأي شخص يروج على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الحظر.



وجاء القرار عقب تسجيل وزارة الصحة في إقليم كردستان، أمس الأحد ٣١/٥ اكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت ١٠٤ شُخصت اغلبها في السليمانية منها حالة وفاة.



وبلغت الحصيلة التراكمية للإصابات في إقليم كردستان ٧١٠ حالة، منها سبع وفيات، و٤٢٠ حالة شفاء، بينما يخضع ٢٨٣ للعناية الطبية.