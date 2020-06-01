اعتقال عنصر في داعش الإرهابي قرب الحدود العراقية – السورية

ألقت الاستخبارات العسكرية، القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي، قرب الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.



وقالت الاستخبارات في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء ٦٦ ألقت القبض على أحد الارهابيين في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا أثناء محاولته التسلل وتضبط بحوزته بندقية نصف أخمس ومخازن عتادها ورمانة يدوي".



وأشار البيان إلى أنه "أحد الارهابيين الذين يسكنون في مخيم الهول بسوريا حتى اللحظة".