"أنتيفا".. التفاصيل الكاملة عن الإرهابيين الجدد الذين يحرقون أمريكا تحت لواء الحزب الديمقراطي

مراقبون: يتبنون العنف وخطاب بايدن وأنصار أوباما المهادن لهم ولتحركاتهم يعجبهم ويغذي تحركاتهم





جاء تحذير الرئيس ترامب بتصنيف حركة "أنتيفا" إرهابية ليضع لإرهاب الحركة اليسارية وعنفها حدا نهائيا، فالحركة التي تعني أنها ضد الفاشية والعنصرية، هى حركة فاشية وإرهابية بامتياز بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومنضوية تحت لواء الحزب الديمقراطي الذي يمثله جون بايدن وأوباما من قبل.

وجاء تحركها في قضية جورج فلويد، وتصدرها أعمال النهب والتخريب والفوضى في عشرات الولايات الأمريكية ليؤكد على مدى كرهها للرئيس ترامب، وتفاعلها وتواطؤاها تماما مع أنصار أوباما وبايدن، وكان قد سلط اتهام الرئيس دونالد ترامب لحركة "أنتيفا" بالوقوف وراء أعمال العنف والإرهاب في أمريكا الضوء عليها.



وكان الرئيس ترامب، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن حكومته ستصنف جماعة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية. وظهرت الحركة أول ما ظهرت في إيطاليا إبان الحرب العالمية الأولى والسنوات التي تلتها، باسم ”Antifa“ وتعني "ضد الفاشية"، وأصبحت لا حقًا مصدر إلهام للحركات المناهض للعنصرية والتمييز على أساس الجنس. وخلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي انتشرت الحركة في أوروبا على نطاق واسع، وكانت تركز على محاربة التوجهات النازية والفاشية بشكل عام، إلا أنها بدأت في التراجع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت قد حافظت على مستوى من الحضور.

وفي الولايات المتحدة، الأمريكية، تشكلت الحركة من الجماعات ذات الميول اليسارية، القريبة من الحزب الديمقراطي، والمعادية للمحافظين الجدد، الذين تصفهم بـ "النازيين الجدد". وتميزت الحركة في الولايات المتحدة، باتباعها أسلوبًا لا مركزيًا، حيث لا توجد لها أجهزة إدارية موحدة، بل تعمل على شكل جماعات صغيرة منفصلة عن بعضها تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتتحرك في تناغم، من خلال التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتزعم ”أنتيفا“ أنها تضع نصب عينيها محاربة "النازيين الجدد" ومن يحمل فكرًا مشابهًا لفكرهم، وترفع شعارات يسارية ذات ميول متطرفة، معادية للرأسمالية، ومؤيدة للمثلية الجنسية!!

ولا تحظر، "أنتيفا" الجماعة في أدبياتها العنف، بل تراه ضروريًا، للدفاع عن النفس في وجه الفاشية، حيث تقول صفحة "روز سيتي أنتيفا" على فيسبوك: لا نعتذر عن حقيقة أن محاربة الفاشية عند بعض النقاط تتطلب تشددًا جسديًا!

و"أنتيفا"ذات الميول اليسارية المنضوية تحت الحزب الديمقراطي، والتي تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. وليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، ولكنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما على الساحل الغربي.

كما أن بعض هذه المجموعات، مثل منظمة روز سيتي أنتيفا، وهي منظمة تبلغ من العمر 13 سنة وتقع في بورتلاند، وهي أقدم مجموعة أنتيفا في الولايات المتحدة، وهي منظمة تنظيما جيدا ونشطة بشكل خاص على الإنترنت وعلى فيسبوك، في حين أن أعضاءها مجهولون بشكل فردي وفقا لما أوردته The USA Today الأميركية.

وغالبًا ما يرتدي اعضاء "أنتيفا" أقنعة سوداء وتغطي الوجه، مجموعات يمينية محافظة أو متطرفة في أماكن مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حيث حدثت احتجاجات من قبل عناصر أنتيفا الساحل الغربي، وبعضهم حطموا النوافذ وأضرموا النيران، وألغي خطاب من قبل الناشط من اليمين البديل ميلو يانوبولوس في فبراير وأخرى من قبل المعلقة المحافظة آن كولتر في أبريل عام 2017.

ومثل الحركات الاحتجاجية الإرهابية الأخرى، التي يعود تاريخها إلى الأناركيين الألمان في حقبة الحرب الباردة، غالبًا ما يرتدي أنصار Antifa جميعًا باللون الأسود، وأحيانًا يغطون وجوههم بالأقنعة أو الخوذات حتى لا يمكن التعرف عليهم من قبل الجماعات المتعارضة أو الشرطة.

وقالت "بي بي سي"، إن لديهم استعداد كبير، إلا أن هناك فئة منهم تشجب استخدام الأسلحة والعمل المباشر العنيف.

بدأت الحركة ذكورية، إلا أنه سرعان ما انضمت النساء بأعداد كبيرة، وتم القبض على بعضهن في كاليفورنيا وأماكن أخرى.

ويوجد عداء خاص بين الحركة وبين الرئيس ترامب، خاصة بعدما زعموا إن ترامب زاد من معدلات العنف في الولايات المتحدة!!

وشدد خبراء، أن الإرهاب الموجود في أمريكا الآن وحرق مراكز الشرطة ونهب المؤسسات والمحال تعود مسؤوليته الى "أنتيفا" وإلى جماعات الإسلام السياسي الكارهة لترامب.

أ.ي