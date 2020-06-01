بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل هزة أرضية بقوة 3،5 على مقياس ريختر استجابة لحملة "وينهم".. الكاظمي يعد بالتحري عن المغيبين من المحافظات السنية النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز.. بهدف تصفية العنصر العربي كيف سيكون شكل العراق والعالم بعد انتهاء كورونا؟.. تقرير دولي يجيب تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف درجال : المرحلة المقبلة ستشهد التأسيس لعمل رياضي مميز بكلمات قليلة .. مقترح للكاظمي لانعاش الاقتصاد العراقي الحكومة تعتزم تطبيق ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .. هل تنجح؟ دعوة لـ " الخلاص من السلطة الحاكمة" في اقليم كردستان نائبة : لا جلسة هذا الاسبوع .. والنواب لايرغبون بجلسات الكترونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 01:03 ص

تقرير| تصاعد الجريمة والإرهاب المنظم في أمريكا تحت شمّاعة جورج فلويد

الاحتجاجات الارهابية في امريكا
الرئيس ترامب: إنهم ينهبون فيلادلفيا.. وبايدن سعيد بالطبع
مراقبون: الخطاب المغذي للعنف والإرهاب في أمريكا جزء من المؤامرة على ترامب
خطاب بايدن وأنصار أوباما يشعل الغضب في أمريكا والهدف حكم ترامب الذي فضح تواطؤهم مع إيران وجماعات الإرهاب


علق مراقبون، على استمرار عمليات النهب والسرقة داخل المدن والولايات الأمريكية وقالوا إن ما يحدث ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالاحتجاجات السلمية، لافتين إلى أن البعض يرفع شماعة جورج فلويد لمواصلة عملية النهب والجريمة المنظمة في شتى أرجاء الولايات الأمريكية.
وشددوا أن المقصود بتصاعد الأحداث الجارية، هو حكم الرئيس ترامب وإحراجه قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فترامب بقوته في وجه الإرهابيين وتجار المخدرات وأنصار إيران وحرصه التام على المصالح الأمريكية سبب لهم صداعا شديدا..
وكان قد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة، فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن. وقال ترمب: إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا، ويجب استدعاء الحرس الوطني. وعلق ترامب على الشغب: هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن وفريق أوباما السابق، وهم في صدارة المؤامرة على ترامب.
وكان قد طلب الرئيس ترامب، نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأميركية لمواجهة الاحتجاجات متهماً وسائل إعلام أميركية بنشر الكراهية والفوضى. كما اتهم ترامب، مجموعة "أنتيفا" بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، مؤكداً أنه سيصنف هذه الحركة "منظمة إرهابية".
وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا بها فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا، الليلة الماضية. وأضاف قائلا: كان يجب على عمدة الولاية أن يسكت الفوضويين في الليلة الأولى، ولو كان فعل ذلك لما واجهنا مشكلة حينها. وقال ترمب في تغريدة لاحقة أنه سيُصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية.
وكان ترامب، أكد أنه تحدث إلى عائلة فلويد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثة. وأوضح الرئيس الأميركي من البيت الأبيض: أريد أن أعبر عن خالص تعازي أمتنا وأشد تعاطفنا مع عائلة جورج فلويد، وأضاف لاحقًا: لقد تحدثت إلى أفراد من العائلة.. إنهم  رائعون.
وقال وزير العدل الأميركي وليام بار، إن متعصبين ومحرضين مندسين اختطفوا احتجاجات في المدن الأميركية. وأضاف في بيان مصور، مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم المنفصلة التي تتسم بالعنف.
وأدان المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات مشددا في الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر. وقال بايدن في بيان إن الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أميركي خالص. لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على إحراق مدن وتدمير مجاني، مؤكدا أن العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك!!!
 وهى الموجة التي ركبها بايدن، لإظهار أنه في صف الاحتجاجات الإرهابية التي تحرق أمريكا، وتنهب متاجرها أملا في أصوات الأمريكيين خلال انتخابات الرئاسة القادمة.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حركة أنتيفا الارهابية

"أنتيفا".. التفاصيل الكاملة عن الإرهابيين الجدد الذين يحرقون أمريكا تحت لواء الحزب الديمقراطي 01 حزيران 2020 02:01 ص

حسن نصر الله زعيم حزب الله

بعد ألمانيا.. النمسا تصنف حزب الله إرهابيا.. الخناق تضيق على ذراع إيران 31 أيار 2020 10:29 م

احتجاجات امريكا

احتجاجات مينيسوتا.. إرهاب منظم يستهدف الدولة الأمريكية وحكم ترامب 31 أيار 2020 09:21 م

الكاظمي والمغيبين

استجابة لحملة "وينهم".. الكاظمي يعد بالتحري عن المغيبين من المحافظات السنية 31 أيار 2020 04:35 م

ed5a3578-ab94-42b4-befc-7154d2b14f89

عصابات المخدرات والإرهاب تواصل نهب المتاجر والبضائع الأميركية.. وأبل آخر ضحاياها 31 أيار 2020 04:31 م

تكشف3

ترامب: الفوضويون واليساريون المتطرفون يسعون لتخريب البلاد و ترهيب الأبرياء 31 أيار 2020 04:11 م

الاحواز العربية

النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز.. بهدف تصفية العنصر العربي 31 أيار 2020 04:07 م

كورونا في العراق

كيف سيكون شكل العراق والعالم بعد انتهاء كورونا؟.. تقرير دولي يجيب 31 أيار 2020 03:35 م

التعليقات