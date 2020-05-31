بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 31 أيار 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل هزة أرضية بقوة 3،5 على مقياس ريختر استجابة لحملة "وينهم".. الكاظمي يعد بالتحري عن المغيبين من المحافظات السنية النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز.. بهدف تصفية العنصر العربي كيف سيكون شكل العراق والعالم بعد انتهاء كورونا؟.. تقرير دولي يجيب تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف درجال : المرحلة المقبلة ستشهد التأسيس لعمل رياضي مميز بكلمات قليلة .. مقترح للكاظمي لانعاش الاقتصاد العراقي الحكومة تعتزم تطبيق ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .. هل تنجح؟ دعوة لـ " الخلاص من السلطة الحاكمة" في اقليم كردستان نائبة : لا جلسة هذا الاسبوع .. والنواب لايرغبون بجلسات الكترونية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 04:11 م

ترامب: الفوضويون واليساريون المتطرفون يسعون لتخريب البلاد و ترهيب الأبرياء

تكشف3

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، بأنه لن يسمح لمن سمّاهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.
وأضاف ترمب: "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير بإتلاف 15 سيارة للشرطة في أعمال شغب بنيويورك.

وفي وقت سابق، غرّد الرئيس الأميركي على حسابه في "تويتر"، قائلاً إنه تم إطلاق قوات الحرس الوطني في مينيابوليس "للقيام بالمهمة التي عجز العمدة الديمقراطي عن القيام بها".
وأضاف ترمب في تغريدته بأنه إذا كان قد تم اللجوء لتلك الخطوة منذ يومين، "لما كان حدث ذلك التخريب وما كان تم الاستيلاء على مقرات الشرطة وتدميرها. عمل جيد للحرس الوطني. لا ألعاب!".
  وفرضت عشرات المدن الأميركية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل أميركي من أصول إفريقية على يد شرطي.
كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص في نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة، فيما تم توقيف أكثر من 500 شخص بعدة ولايات على خلفية أحداث العنف.

وقد أظهرت عدة مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتجاه الاحتجاجات، التي اندلعت بعدة ولايات أميركية، عقب مقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بيد عناصر الشرطة الأميركية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، كما أظهرت قدرا من العنف والتخريب.

واتهم الرئيس ترمب هذه الأعمال بالفوضى والخراب، قائلا إن اليساريين الديمقراطيين يقفون خلفها، ودعا حكام الولايات إلى استدعاء الحرس الوطني لإنهاء الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب.
وقال ترامب إن "ذكرى فلويد أساء إليها مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعياً إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".
وقد أعلنت بعض الولايات الأميركية، التي شهدت أعمال عنف، حظرا للتجول.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والمغيبين

استجابة لحملة "وينهم".. الكاظمي يعد بالتحري عن المغيبين من المحافظات السنية 31 أيار 2020 04:35 م

ed5a3578-ab94-42b4-befc-7154d2b14f89

عصابات المخدرات والإرهاب تواصل نهب المتاجر والبضائع الأميركية.. وأبل آخر ضحاياها 31 أيار 2020 04:31 م

الاحواز العربية

النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز.. بهدف تصفية العنصر العربي 31 أيار 2020 04:07 م

كورونا في العراق

كيف سيكون شكل العراق والعالم بعد انتهاء كورونا؟.. تقرير دولي يجيب 31 أيار 2020 03:35 م

تكشف3

وفاة جورج فلويد تكشف عن مخطط عصابات المخدرات والإرهاب المبطن لهدم أمريكا 31 أيار 2020 03:12 م

الكاظمي

المالية النيابية تعلن عن اجتماع مرتقب مع الكاظمي.. لبحث الوضع المالي في العراق ورواتب الموظفين 31 أيار 2020 01:39 م

كورونا في العراق

بعد تزايد عدد الإصابات بكورونا.. حظر تجوّل شامل في العراق بدءاً من اليوم 31 أيار 2020 10:24 ص

البنك-المركزي-العراقي-780x405

بسبب الفساد ونهب ميليشيات إيران وكورونا والنفط.. الأزمة المالية تطحن العراق 31 أيار 2020 01:15 ص

التعليقات