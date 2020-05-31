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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 04:07 م

النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز.. بهدف تصفية العنصر العربي

الاحواز العربية

أكد مراقبون أن النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة الأحواز وحرمانها من الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية بهدف تصفية العنصر العربي الذي يُمثل أغلبية سكان هذه المنطقة في ظل امتلاكهم ثورات طبيعية غنية وأهمها النفط والغاز.

وقد سلط تقرير إخباري لصحيفة "كيهان-لندن" الضوء على أزمة انقطاع المياه عن أهالي مدينة الأحواز جنوب غرب إيران ذات الأغلبية العربية.

وجاء في التقرير، أن "أهالي هذه المنطقة الغنية بالثروات ينتظرون لسنوات طويلة تنفيذ مشروع إيصال مياه الشرب إلى محل سكنهم، في ظل استعانة أهالي الأحواز بمياه الآبار لتصريف حياتهم اليومية من المياه".

وأكد أن "أزمة انقطاع المياه عن أهالي الأحواز تسببت في جفاف آبار المنطقة، وبات العطش وقلة المياه أبرز ما يهدد السكان".

وأعاد تقرير الصحيفة المعارضة التذكير باحتجاج أهالي الأحواز وتحديدا سكان بلدية الغيزانية على انقطاع المياه لعشرة أيام متواصلة في أواخر شهر رمضان، الأمر الذي انتهي بإطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص على المحتجين ما أسفر عن إصابة عدد من الأهالي.

وعلق التقرير على مواجهة سلطات النظام الإيراني لأهالي الأحواز المحتجين على انقطاع المياه بالقول، إن "هذا النظام مدين بجزء مهم من دخل البلاد عبر النفط الذي يستخرجه من منطقة الأحواز، في حين لا يوفر للأهالي حتى واحدة من أهم احتياجاتهم الأساسية وهي مياه الشرب".

وأشار إلى أن "بلدية الغيزانية تمتلك وحدها 300 بئر نفط، وتُعد أكثر المناطق الغنية بالنفط في إيران".

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية كشفت في تقرير سابق عن استمرار انقطاع المياه عن منطقة الغيزانية، رغم خروج الأهالي في وقفات احتجاجية انتهت بإطلاق قوات الأمن الرصاص عليهم لتفريقهم.

وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان "الغيزانية عطشى"، أن "مسؤولي منطقة الغيزانية تعهدوا بعد احتجاج المواطنين الذي أسفر عن إصابة 3 من الأهالي، بسرعة عودة المياه وإرسال 15 خزانا من المياه إلى المنطقة، لكن لم يشهد الوضع أي تغيير".

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