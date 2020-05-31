تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الأزمة، اليوم الأحد، أن المحافظة سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وقال الياسري في بيان، إن "المحافظة سجلت سبعة اصابات حاملة للفيروس في المحافظة هذا اليوم الاحد".



ودعا الياسري، أبناء النجف إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضًا بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الجائحة".

