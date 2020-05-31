درجال : المرحلة المقبلة ستشهد التأسيس لعمل رياضي مميز



اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان المرحلة المقبلة ستشهد اعداد مشاريع قوانين تؤسس لعمل رياضي مميز، فضلا عن تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة.



وقال درجال في تصريح صحفي :" ان الوزارة لديها رؤية مستقبلية من خلال تشريع قانون الرياضة الموحد، الذي يضم في فقراته قوانين الاندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الاولمبية، واللجنة البارا اولمبية، فضلا عن تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة"، مبينا :"ان الحكومة لديها رؤية هي الاخرى بشأن العمل الرياضي والشبابي وقانون الرواد".



واضاف الوزير :" ان شريحة الشباب في العراق تشكل مانسبته 65 بالمئة من السكان وتضم مابين 25 الى 30 مليون شخص ، يتوجب اعادة بنائهم وتأهيلهم، ومسؤوليتنا كبيرة لوجود خطر كبير يهدد هذه الشريحة".