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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 02:19 م

مقدماته ومحاذيره كثيرة .. الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي يبدأ 10 حزيران

العراق وأمريكا
أفادت مصادر اليوم ، الاحد، بأن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية  والعراق سيبدأ يومي العاشر والحادي عشر من شهر حزيران المقبل.
وقالت المصادر إن “المفاوضات سوف تبدأ على مستوى أقل من وزيري خارجية البلدين وأنه تم تقسيم مجموعات الحوار إلى ثلاث مجموعات وهي سياسية وعسكرية واقتصادية”.
وأضافت أن “مقدمات هذا الحوار كثيرة ومحاذيره من قبل خصوم الكاظمي أكثر. بينما يرى مؤيدو الكاظمي، لا سيما السنة والأكراد، أن نتائج هذا الحوار سوف تكون لصالحهم بشكل أو بآخر، خصوصا أن خصوم الكاظمي لا يملكون كثيرا من أوراق الضغط عليه على صعيد السياسة الخارجية”.
وتابعت أنه “ومع أن الكاظمي بعيد عن صنع العداوات وقريب من صنع الصداقات حتى مع خصومه، فإن مؤيديه يراهنون على هذه الخصلة بينما خصومه ومن بينهم الذين قبلوا به اضطرارا يرون أن القدرة على إرضاء الأعداء والأصدقاء معا إنما هي وصفة يجب أن ينظر إليها بحذر”.
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أخر تعديل: الأحد، 31 أيار 2020 03:33 م
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