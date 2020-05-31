الحكومة تعتزم تطبيق ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .. هل تنجح؟



اعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عن اعتزام الحكومة تبني ستراتيجية وطنية جاهزة لمكافحة الفساد ومراجعة الاداء العام خلال الفترة السابقة.



وقال العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى، في تصريح صحفي :" ان هذه الستراتيجية تعتمد على توزيع الادوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".



واوضح موسى :" ان مهمة المجلس الاعلى تكون تنسيقية بين الجهات الرقابية والاطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد كالقضاء والادعاء العام، من اجل بناء سياسات عامة بشكل مستمر وتقييم الاداء العام واتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ السياسات الوقائية ضد الفساد".



واضاف:" ان الحكومة ، في جانب المساءلة والمحاسبة ، تقوم بتسهيل الاجراءات ليلبي القضاء وهيئة النزاهة متطلباتهما" .