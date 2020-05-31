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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 02:13 م

نائبة : لا جلسة هذا الاسبوع .. والنواب لايرغبون بجلسات الكترونية

زيتون الدليمي


اكدت النائبة عن "اتحاد القوى" زيتون الدليمي :"  ان رئاسة مجلس النواب لن تدعو النواب الى عقد جلسة خلال مدة الحظر الرسمية هذا الاسبوع"،  مرجحة الاعلان عن جلسة جديدة يتم فيها التصويت على اكمال الكابينة الوزارية بداية الاسبوع المقبل .

وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب ليس لديه القدرة على عقد جلسة للبرلمان خلال مدة الحظر الرسمي رغم وجود طلبات من اكثر من 120 نائبا " ،  مبينة :" ان  اغلب النواب ليس لديهم أي رغبة بعقد جلسة عبر النافذه الالكترونية " .

واضافت :" ان القوى السياسية قد دفعت بمرشحيها للوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، عدا قوى التحالف الكردستاني"،  مرجحة الاعلان  عن جلسة جديدة يتم فيها التصويت على اكمال الكابينة الوزارية بداية الاسبوع المقبل ".

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