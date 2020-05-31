نائبة : لا جلسة هذا الاسبوع .. والنواب لايرغبون بجلسات الكترونية



اكدت النائبة عن "اتحاد القوى" زيتون الدليمي :" ان رئاسة مجلس النواب لن تدعو النواب الى عقد جلسة خلال مدة الحظر الرسمية هذا الاسبوع"، مرجحة الاعلان عن جلسة جديدة يتم فيها التصويت على اكمال الكابينة الوزارية بداية الاسبوع المقبل .



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب ليس لديه القدرة على عقد جلسة للبرلمان خلال مدة الحظر الرسمي رغم وجود طلبات من اكثر من 120 نائبا " ، مبينة :" ان اغلب النواب ليس لديهم أي رغبة بعقد جلسة عبر النافذه الالكترونية " .



واضافت :" ان القوى السياسية قد دفعت بمرشحيها للوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، عدا قوى التحالف الكردستاني"، مرجحة الاعلان عن جلسة جديدة يتم فيها التصويت على اكمال الكابينة الوزارية بداية الاسبوع المقبل ".