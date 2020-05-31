محلل سياسي: تواطئ جمعي تشترك فيه جهات داخلية ودولية فاسدة تسبب بانتشار كورونا في العراق

أكد المحلل السياسي باسل حسين، أن الجهل والعناد من قبل بعض القادة والجمهور تسبب بانتشار فيروس كورونا في العراق.



وقال حسين في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "هناك تواطئ جمعي تشترك فيه جهات داخلية ودولية فاسدة على زرع تطمينات واهية بأن فايروس (كوفيد 19) تحت السيطرة، لتبين أن لا خطر على العراق منه".



وأوضح أن "هذا الأمر ولد حالة من الاسترخاء لدى الشعب العراقي لاسيما مع انتشار حالة الجهل والعناد والانكار الذي يعيشه ويمارسه البعض قادة وجمهور".



