بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 31 أيار 2020
آخر الأخبار
تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف درجال : المرحلة المقبلة ستشهد التأسيس لعمل رياضي مميز بكلمات قليلة .. مقترح للكاظمي لانعاش الاقتصاد العراقي الحكومة تعتزم تطبيق ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .. هل تنجح؟ دعوة لـ " الخلاص من السلطة الحاكمة" في اقليم كردستان نائبة : لا جلسة هذا الاسبوع .. والنواب لايرغبون بجلسات الكترونية محلل سياسي: تواطئ جمعي تشترك فيه جهات داخلية ودولية فاسدة تسبب بانتشار كورونا في العراق المالية النيابية تعلن عن اجتماع مرتقب مع الكاظمي.. لبحث الوضع المالي في العراق ورواتب الموظفين الرافدين: فروعنا باشرت عملها لاستكمال المهام المصرفية المكلفة بها متظاهرون في الكوت يقطعون الشوارع للمطالبة بصرف رواتبهم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 01:45 م

محلل سياسي: تواطئ جمعي تشترك فيه جهات داخلية ودولية فاسدة تسبب بانتشار كورونا في العراق

باسل حسين
أكد المحلل السياسي باسل حسين، أن الجهل والعناد من قبل بعض القادة والجمهور تسبب بانتشار فيروس كورونا في العراق.

وقال حسين في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "هناك تواطئ جمعي تشترك فيه جهات داخلية ودولية فاسدة على زرع تطمينات واهية بأن فايروس (كوفيد 19) تحت السيطرة، لتبين أن لا خطر على العراق منه".

وأوضح أن "هذا الأمر ولد حالة من الاسترخاء لدى الشعب العراقي لاسيما مع انتشار حالة الجهل والعناد والانكار الذي يعيشه ويمارسه البعض قادة وجمهور".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجاهد الطائي

الطائي: ملف المغيبين في المحافظات السنية أصبح فضيحة كبرى 30 أيار 2020 03:34 م

مؤيد-اللامي-moaidallami

اللامي: لا يمكن تقييم حكومة الكاظمي وإنتقادها وعمرها بضعة أسابيع 29 أيار 2020 10:14 ص

رحيم الدراجي

الدراجي: مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة قادت أكبر عملية تزوير في العالم 29 أيار 2020 10:00 ص

عزت الشابندر

الشابندر: عجز الجميع عن كشف الفاسدين يؤكد فساد النظام 26 أيار 2020 12:33 م

مهند العزاوي

العزاوي: الحكومة العراقية تحتاج إلى قرارات شجاعة ضد الفاسدين 25 أيار 2020 04:34 م

اياد علاوي

علاوي: أضحى العراق مسرحا للإرهاب والفوضى واستجداء المعونات 25 أيار 2020 03:17 م

مصطفى سالم

محلل سياسي: الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة 25 أيار 2020 02:54 م

باسل حسين

باسل حسين: لا مستقبل للعراق مع هذه الطبقة السياسية 25 أيار 2020 01:16 م

التعليقات