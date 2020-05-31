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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 01:04 م

متظاهرون في الكوت يقطعون الشوارع للمطالبة بصرف رواتبهم

الكوت


نظم العشرات من موظفي العقود المنسبين حاليا على صندوق دعم واسط، تظاهرة وسط  مدينة الكوت للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية .

وقال أحد المشاركين في التظاهرة  ان :" الحكومة المحلية  تجاهلت مطلبنا الاساس هو إطلاق رواتبنا المتاخرة لمدة سبعة اشهر وتحويل جميع الأجور اليومية إلى عقود وزارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 315″.

واضاف :" برغم حظر التجوال وارتفاع درجات الحرارة ، حضرنا اليوم بهذا العدد الغفير لقطع الشوارع الرئيسة بصورة مؤقته،وبحالة عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين ستكون هناك خطوات تصعيدية تتحمل نتائجها الجهات المعنية.

ف.ا
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