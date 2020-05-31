متظاهرون في الكوت يقطعون الشوارع للمطالبة بصرف رواتبهم





نظم العشرات من موظفي العقود المنسبين حاليا على صندوق دعم واسط، تظاهرة وسط مدينة الكوت للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية .



وقال أحد المشاركين في التظاهرة ان :" الحكومة المحلية تجاهلت مطلبنا الاساس هو إطلاق رواتبنا المتاخرة لمدة سبعة اشهر وتحويل جميع الأجور اليومية إلى عقود وزارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 315″.



واضاف :" برغم حظر التجوال وارتفاع درجات الحرارة ، حضرنا اليوم بهذا العدد الغفير لقطع الشوارع الرئيسة بصورة مؤقته،وبحالة عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين ستكون هناك خطوات تصعيدية تتحمل نتائجها الجهات المعنية.



ف.ا