شبر يدعو الكاظمي لرفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ العام 2003



دعا السياسي المستقل ليث شبر ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ العام 2003.



وقال شبر في تغريدة على تويتر مخاطبا الكاظمي ان (الفرصة أمامك لاسترجاع الأموال المسروقة من العراق)، .



واضاف ان الطريق القانوني أمامك والدعم الدولي سيكون سريعا في الاستجابة ، فهل تبادر الى رفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ 2003؟) .



من جانبه دعا النائب كريم عليوي ، الحكومة للتحرك على الولايات المتحدة وعدد من الدول لاطلاق الاموال المحتجزة لديها من اموال النظام البائد او المجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا الى ان (تلك المليارات يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين والسعي لاستقطاعها).



وقال عليوي ان (معلومات تصل الينا عن نية الحكومة اعتماد الادخار الاجباري او الاستقطاع من رواتب الموظفين تحت ذريعة عدم توفر السيولة المالية والازمة الاقتصادية)، لافتا الى ان (هناك العديد من المنافذ والابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير جزء من تلك المبالغ بدل التركيز على باب يلحق الضرر بالمواطن البسيط)، .



وكشف عليوي عن (وجود مليارات الدولارات المحتجزة من اموال النظام البائد لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى، ناهيك عن مليارات اخرى مجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء التي يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية والاقتصادية في العراق الى نهاية العام الجاري).



واستطرد قائلا (اصبح لزاما اليوم التحرك من قبل الحكومة لاطلاق تلك الاموال والاستفادة منها لحل الازمة الاقتصادية ونقص السيولة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين).



وشدد على (اهمية ان تكون الحكومة بحجم المسؤولية والتحدي وان لا تلقي بمشاكلها وازماتها على المواطن وان تعمل بكل وسائلها المتاحة لتوفير العيش الكريم لكل العراقيين بدل السعي للتضييق عليهم بذرائع مختلفة).



ف.ا