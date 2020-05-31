وزير الصحة: الحظر الشامل سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي





اعلن وزير الصحة حسن التميمي، أن الحظر الشامل الذي اعلنته اللجنة العليا سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي.



وقال التميمي في بيان صحفي، إن “سلامة العراقيين خط أحمر ولا يمكن التراخي بإجراءات الوقاية”.



وأضاف أن “الحظر الشامل سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني”، مشيراً الى أن “أزمة كورونا هي حرب وجود بين فيروس كورونا الذي ينتشر بخطورة والمواطن الذي يغلبه بوعيه الصحي”.



وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم،.



ف.ا