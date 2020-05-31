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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 12:01 م

الجيش المصري يعلن القضاء على 19 إرهابياً بشمال سيناء

الجيش المصري

أعلن الجيش المصري، عن القضاء على 19 إرهابيا في عمليات عسكرية شمال سيناء، بينها قصف جوي.

وذكر بيان الجيش المصري، أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

وأضاف البيان، أنه عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي. كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.

ونفذت القوات الجوية عددا من الضربات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البور الإرهابية نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيرياً، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي لتلك العناصر الإرهابية، بحسب البيان.

وتابع البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد وإصابة ضابطين، وضابط صف وجنديين، وأكد الجيش أن أبطال القوات المسلحة يواصلون تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

كما أفاد بيان الجيش المصري، بأن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي، وتم ضبط كميات كبيرة من لفافات البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى عربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

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