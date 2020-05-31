التقاعد الوطنية تدعو من لم يحدث بياناته سابقا لتحديثها قبل تسلم راتب الشهر المقبل





دعت هيئة التقاعد الوطنية المتقاعدين وورثتهم ، الذين لم يحدثوا بياناتهم سابقاً لتحديثها قبل تسلم راتب الشهر المقبل.



وقالت الهيئة في بيان ان : التحديث يتم عبر الدخول على الرابط http://pension-app.com والقيام بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب من مقر سكناهم ، دون الحضور الى مقر الهيئة وفروعها ".



واضافت انه تم انشاء هذا الرابط لتقديم خدمة للمتقاعدين ، توفر عليهم مشاق الحضور الى مقر الهيئة وفروعها ".



وشددت على ضرورة تحديث بيانات المتقاعدين قبل تسلم راتب حزيران 2020 ،لغرض تأمين المعلومات الخاصة برواتبهم.



ف.ا