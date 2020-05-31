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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 11:58 ص

التقاعد الوطنية تدعو من لم يحدث بياناته سابقا لتحديثها قبل تسلم راتب الشهر المقبل

رواتب


دعت هيئة التقاعد الوطنية المتقاعدين  وورثتهم ، الذين لم يحدثوا بياناتهم سابقاً لتحديثها قبل تسلم راتب الشهر المقبل.

 وقالت  الهيئة في بيان ان : التحديث يتم عبر الدخول على الرابط http://pension-app.com  والقيام بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب من مقر سكناهم ، دون الحضور الى مقر الهيئة وفروعها ".

واضافت  انه  تم  انشاء هذا الرابط لتقديم خدمة للمتقاعدين ، توفر عليهم مشاق الحضور الى مقر الهيئة وفروعها ".

وشددت على ضرورة تحديث بيانات المتقاعدين قبل تسلم راتب حزيران 2020 ،لغرض تأمين المعلومات الخاصة برواتبهم.

ف.ا
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