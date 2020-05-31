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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 أيار 2020 11:55 ص

الصحة تحذر من فقدان السيطرة على بغداد وتدعو لتمديد الحظر 14 يوما

كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة، ، من فقدان السيطرة على العاصمة بغداد في حال تجاوزت الإصابات اكثر من 5 الاف إصابة بفيروس كورونا المستجد،  داعية الى" تمديد الحظر التام 14 يوماً.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير،  ان" كوادرنا الصحية ستفقد السيطرة على بغداد في حال وصل عدد الإصابات الى أكثر من 5 الاف إصابة"، مبينا ان" معدل الإصابة في بغداد حالياً وصلت الى 40 لكل 100 الف شخص بعدها البصرة 26 والنجف الاشرف بنسبة 21

وتابع عبد الأمير" نظامنا الصحي حتى اللحظة مسيطر لكن نتخوف من ارتفاع الإصابات وعدم استيعاب الاسرة مما يتسبب بزيادة نسبة الوفيات بكورونا"، موضحاً ان" الطاقة الاستيعابية في مستشفيات بغداد تتحمل 10 الاف سرير ولا إمكانية لزيادة السعة.

ونوه الى" إمكانية تمديد الحظر الشامل في عموم العراق بحسب الموقف الوبائي للبلاد وخاصة في بغداد بعد تسجيل إصابات مرتفعة بالوباء في أيام عيد الفطر المبارك"، مشيرا الى ان" الحظر التام عامل لقتل انتقال العدوى الى المواطنين مع الالتزام الوقائي"، داعياً الى" تمديد الحظر 14 يوماً للقضاء على انتقال العدوى.

ف.ا
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