الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح الجهات المستثناة من حظر التجوال الشامل



استثنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عددا من الجهات من قرار حظر التجوال الشامل الذي بدأ اليوم ويستمر ولمدة اسبوع.



وقال المتحدث باسم مكتب اعلام امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي ان : الجهات هي الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، والموارد المائية، لغرض تأديتها واجباتها اليومية دون حدوث أية تلكؤات، والمؤسسات الإعلامية، التي تقوم بدورها بتغطية نشاطاتها الإعلامية بصورة عامة، ونشاطات جائحة كورونا من أجل توعية المواطنين بخاصة.



واضاف : ان وزير المالية، وجه باستثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الانفاق، من اجل صرف رواتب الموظفين.



ودعا المتحدث هذه الجهات إلى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة، والتعاون مع القوات الأمنية، حفاظاً على سلامة الجميع.



ف.ا