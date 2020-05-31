ارتفاع عدد الإصابات التراكمية بكورونا في واسط إلى 183 حالة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات التراكمية إلى 183 حالة مؤكدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الأمير في بيان، إن المحافظة سجلت 48 حالة شفاء و4 وفيات منذ بداية ازمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدد الإصابات التي تتلقى العلاج حاليا في مستشفى الزهراء التعليمي تبلغ حاليا 86 حالة.

وجددت الخلية دعوتها الى المواطنين الى الالتزام والتقيد واتباع التعليمات الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وارتداء الكمامات والكفوف وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى.